Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 258 artarak 117 bin 166'ya yükseldi. Ülkede, son 24 saatte 10 bin 972 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 38 bin 88'e çıktı. Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyon 62 bin 189'a ulaştı, bunlardan 537 bin 715'ine ikinci doz aşı uygulandı. İngiltere'de 23 bin 341 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 943'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Covid-19 aşılama programında "önemli bir dönüm noktasına" geldiklerini belirtti.

Ülkede Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 15 milyonu aşmasıyla "olağanüstü" bir başarıya imza attıklarını kaydeden Johnson, "Aşılamada Öncelikliler Listesi"ndeki ilk 4 grupta yer alanların tamamına Kovid-19 aşısının yapıldığını aktardı.