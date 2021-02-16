Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD sert kış koşullarıyla mücadele ediyor. Texas eyaletinde kış fırtınası nedeniyle 4.4 milyon kişi elektriksiz kaldı. Houston’daki bir karayolunda 2 kişinin ölü bulunduğu belirtildi. Ön soruşturmaya göre ölümlerin soğuk hava nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.



Abilene kentinde dün akşam yerel saatle 19.00’da elektrik kesintileri yaşandığı, bu nedenle suların kesildiği belirtildi. Şehir yetkilileri su ve elektriğin yeniden ne zaman sağlanacağına ilişkin açıklama yapmadı.



Texas eyaletinin doğusu ve Ohio eyaleti arasında kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.



ABD genelinde 11 Şubat'tan bu yana yollarda oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında toplam 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.