Aile, bunun üzerine civardaki akvaryumcuya başvurdu. Stacey O’Shea ismindeki akvaryumcu, havalandırma için kullanılan plastik borulardan küçük balığa özel bir cankurtaran yeleği yaptı. Stacey, ağırlığı düşürmek için de polistiren ekledi. Farklı boyutlarda kestiği polistireni periyodik olarak değiştiren Stacey, böylece balığın başka seviyelerde yüzebilmesini ve akvaryumun çeşitli kısımlarını görebilmesini sağladı. Balık, şimdi hiçbir şey olmamış gibi akvaryumda serbestçe dolaşıyor.
Akvaryum balığına cankurtaran yeleği
16.02.2021 - 16:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Wolverhampton şehrinde bir rahatsızlığından dolayı yüzme özelliğini kaybeden küçük balık, akvaryumun dibinde duruyordu.
Etiketler : akvaryum,balık,cankurtaran,
768130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/768130.aspx
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