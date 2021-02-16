Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, bunun üzerine civardaki akvaryumcuya başvurdu. Stacey O’Shea ismindeki akvaryumcu, havalandırma için kullanılan plastik borulardan küçük balığa özel bir cankurtaran yeleği yaptı. Stacey, ağırlığı düşürmek için de polistiren ekledi. Farklı boyutlarda kestiği polistireni periyodik olarak değiştiren Stacey, böylece balığın başka seviyelerde yüzebilmesini ve akvaryumun çeşitli kısımlarını görebilmesini sağladı. Balık, şimdi hiçbir şey olmamış gibi akvaryumda serbestçe dolaşıyor.