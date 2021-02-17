Khan, mahkemeye gitti ve aracın çalıntı olmadığını, kanunlara uygun şekilde müzayededen satın aldığını ispatladı ama artık aracı ortada yoktu. Hakkında lüks arabalarla ilgili plaka dolandırıcılığından mahkumiyeti bulunan ve bu yüzden kaçak olarak Dubai’de yaşayan Khan, West Midlands polisi aleyhine tazminat davası açacak. Khan, aracı “kanunsuz olarak tahrip edildiği” için 200.000 sterlin (1.940.000 TL) talep ediyor.
Çalıntı zannederek Ferrari’sini parçaladılar
17.02.2021 - 14:50 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere polisi Zahid Khan'ın sigortasız olduğu için çalıntı sandığı Ferrari 458 Spider aracını Mayıs 2017’de parçalara ayırdı.
Etiketler : ferrari,çalıntı,ingiltere,
768391 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/768391.aspx
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