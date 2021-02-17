Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Khan, mahkemeye gitti ve aracın çalıntı olmadığını, kanunlara uygun şekilde müzayededen satın aldığını ispatladı ama artık aracı ortada yoktu. Hakkında lüks arabalarla ilgili plaka dolandırıcılığından mahkumiyeti bulunan ve bu yüzden kaçak olarak Dubai’de yaşayan Khan, West Midlands polisi aleyhine tazminat davası açacak. Khan, aracı “kanunsuz olarak tahrip edildiği” için 200.000 sterlin (1.940.000 TL) talep ediyor.