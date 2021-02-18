Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar, buz, yağmur ve dondurucu soğuklar 170 milyon kişiyi etkiliyor. Kötü hava şartlarının en fazla vurduğu eyaletlerden Teksas'ta 4 milyon 300 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Bunun ardından tüpe talep arttı. Tüpçülerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşlar ise araçlarını çalıştırarak içinde ısınmaya çalıştı. Houston’daki bir kara yolunda iki kişi donarak can verdi. Son bir haftada buzlanma sebebiyle meydana gelen kazalarda 15 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bir barınaktaki hayvanlar, soğuktan telef oldu. Şehirde 500’den fazla kişi Belediye’nin korunma binalarına sığındı. Öte yandan Teksas’ta hava sıcaklığı eksi 18, Minnesota’da eksi 39, Kansas’ta eksi 34 ve Güney Dakota’da eksi 26 derece olarak ölçüldü. Eyaletlerde “acil durum” ilan edilirken soğuk havanın birkaç gün daha süreceği tahmin ediliyor.