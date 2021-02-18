Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Westbury bölgesinde parkı ziyaret edenler normalde bembeyaz kuğunun siyaha döndüğünü görünce şaşkınlık yaşadı. Haber verilmesi üzerine gelen Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ekipleri, sürekli tüylerini temizlemeye çalışan kuğuyu yakalayıp götürdü. Merkezde temizleyicilerle yıkanan kuğu yine de tam olarak temizlenemedi. Ekipler kuğunun renginin niçin siyaha döndüğünü araştırıyor. Rengin kararmasının, havuza toner dökülmesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.