Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan incelemede timsah gibi çenesi olan yaratığın timsah balığı (bir tür dev zargana) olduğu belirlendi. Normalde ABD’nin güneyindeki denizlerde yaşayan balığın 15.000 km uzaktaki Singapur’a nasıl geldiği bilinmiyor. Hayvanın evde beslenirken daha sonra denize bırakıldığı sanılıyor. Zehirli yumurtaları olan bu avcı balığın, doğal hayat alanı dışında ekosistem üzerinde büyük tahribata yol açabileceği ifade ediliyor.

Timsah balıkları, görünümlerinin tarih öncesi canlılara benzemesinden dolayı “yaşayan fosil” olarak da adlandırılıyor.