Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Cenzur bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişiminde bulunuldu. Başağa’nın konvoyuna ateş açan saldırganlardan 2’si gözaltına alınırken, saldırganlardan biri etkisiz hale getirildi. Başağa'nın ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
Libya UMH İçişleri Bakanı Başağa'ya suikast girişimi
21.02.2021 - 17:45 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'nın başkenti Trablus'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişiminde bulunuldu. Başağa'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Libya UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa,suikast girişimi,
769397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/769397.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER