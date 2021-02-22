Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrlanda’da Wicklow dağlarına tırmanan Ciara Nolan ve Jean-Francois Bonnet çifti, dağın karla kaplı zirvesi yakınlarında bir köpek gördü. Bunlar donmak üzere olan köpeği örtülere sardılar. Jean, iki haftadır kayıp olduğu ortaya çıkan köpeği sırtına alarak 9 kilometre taşıdı ve zemine indirdi. Çift, 6 Şubat’ta köpekle birlikte Tik Tok’ta bir video yayımladı. Paylaşımın yayılmasıyla sahipleri ortaya çıktı ve köpeklerine kavuştu. Erina O'Shea Goetelen, “Köpeğimizden ümidi kesmiştik. Veterinere götürdüm, iki haftada kilosunun üçte biri gitmiş. Ama kısa sürede toparlar sanırım. Dağcılara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum” dedi. Bu arada İrlanda polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. “Kahraman” dağcılara seyahat kurallarını ihlal etmekten ceza gelebilir.