Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetine istifa çağrısı yapması sonrası Paşinyan da destekçilerini meydanlara çağırdı. Ülkede tansiyonun yükselmesinin ardından Rusya’dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Ermenistan’daki durumu endişeyle takip ediyoruz ancak bunu bir ülkenin iç meselesi olarak görüyoruz” dedi. Peskov, Moskova ile Erivan arasında şu ana kadar herhangi bir iletişim kurulmadığını ancak gerekirse hızlı bir şekilde bu konuda çalışma yapılabileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yayınlayarak, “Ermenistan’daki durum ülkenin iç meselesidir” ifadelerini kullandı.