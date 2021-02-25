Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malindi Uzay Merkezi Başkanı James Aruasa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nano uyduyu ağustosta uzaya göndermeyi planladıklarını söyledi. Aruasa, "Uyduyu bu yılın başında uzaya göndermeyi istiyorduk ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarihi ertelemek zorunda kaldık." dedi. Nano uydunun yüksek irtifa balonları yardımıyla uzaya gönderileceğini açıklayan Aruasa, bu adımla Kenya'nın uzay teknolojisinde önemli bir evreyi geride bırakacağını sözlerine ekledi. Uzay çalışmalarına 2018'den itibaren Nairobi Üniversitesinde başlayan Kenya, uzaya nano uydu gönderen Sahra Altı Afrika'daki ilk ülke olacak.