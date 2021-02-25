ABD, yayınlanması beklenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkındaki raporun “hesap verilebilirlik” konusunda “önemli” olduğunu vurguladı.
ABD'den Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklaması
25.02.2021 - 23:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 23:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD, yayınlanması beklenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkındaki raporun “hesap verilebilirlik” konusunda “önemli” olduğunu vurguladı.
Etiketler : Cemal Kaşıkçı,
770443 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/770443.aspx
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