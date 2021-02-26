Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Rusya'nın en önemli medya gruplarından NewsMedia’nın sahibi Aram Gabrelyonav, Ermeni Genelkurmay Başkanı General Onik Gasparyan'ın savaş suçu işlediğini ve bu suçlamalardan yargılanabileceğini söyledi. Bu durum yaşanan Paşinyan- ordu gerilimi ile ilgili bir hesaplaşma olarak yorumlanıyor.

Putin yönetimi Gasparyan’la görüştü

Rus medya patronu Karabağ savaşından hemen sonra Gasparyan’ın Moskova'ya çağırıldığını ve bu konu ile ilgili saatlerce süren görüşmeler yapıldığını yazdı.

Ermeni general itiraf etti

Rus Medyanews grubu patronu Aram Gabrelyonav kendisinin Gasparyan ile konuştuğunu ve Ermenistan Genel Kurmay Başkanı’nın kendisine "İkinci Karabağ Savaşı'nın üçüncü gününde Genelkurmay Başkanı olarak Azerbaycan'da 'İskender' füzeleri ile iki stratejik hedefi vurmaya karar verdim. Biri Bakü-Ceyhan petrol boru hattıydı ve diğeri önemli bir başka noktaydı. Bu plana Başbakan Nikol Paşinyan şiddetle karşı çıktı. Ruslar da 'Bu senin bileceğin bir iş, senin savaşın' dediler. Ancak Paşinyan başka bir olayda bir kereye mahsus ‘İskender' füzesi kullanma isteğime olumlu cevap verdi ve ben de kullandım" dediğini aktardı.

Sivil beldeler vuruldu 92 kişi can verdi

Siyaset ordu gerilimi nedeniyle itiraf edilen saldırılarda Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimleri onlarca füzenin hedefi oldu. Karabağ Savaşı’nda başta Gence olmak üzere sivil yerleşim birimlerini hedef alan füze saldırılarında 92 sivil şehit oldu. Azerbaycan Başsavcılığı meskun mahalllere dönük balistik füze saldırılarında 400 kişinin yaralandığını ve 2 bin 971 ev ve 100 apartman ve 502 kamu binasının kullanılamaz duruma getirildiğini ilan etti.