Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, artan ulaşım ihtiyacı ve yenilenme süreciyle otomotivde 2025’in rekorlarla geçtiğini, Toyota’nın ilk 11 ayda satışlarını yüzde 55 artırdığını ve Türkiye pazarının artık 1 milyon adetlerin altına inmeyeceğini söyledi.

ALİ ÇELİK - Yıl sonu değerlendirmesinde 2025’te otomotiv sektörünün beklediğinden daha hızlı bir tempo yaşadığına dikkat çeken Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt “Ulaşımın artan bir ihtiyaç olması, pandemiden bu yana devam eden yüksek araç talebinin henüz tam anlamıyla bitmemesi ve yaşlı araç parkının da yenilenme zamanının gelmesiyle her ay rekor satışlardan söz ettik. Toyota açısından da heyecanlı bir yılı tamamlıyoruz. 5 yıldır dünyanın en çok tercih edilen üreticisi olan markamız, Türkiye’de de son iki yıldır üst üste rekor adetler elde etmişti; bu ivme 2025’te de artarak devam etti. İlk 11 ayda 80.477 adet satışla 2024’e göre %55 artış elde ettik. Satışlarımızın 67.284’ü binek, 13.193’ü hafif ticari araçlarımızdan geldi. 2026 yılı için şimdiden konuşmak erken ancak Türkiye pazarının artık 1 milyon adetlerin altına düşmeyeceğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

