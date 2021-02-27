Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Video-konferans yoluyla yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını cevaplandıran Aliyev, Türkiye ile ilişkilerine ve savaş döneminde Ankara'dan kendilerine verilen desteğe konuşmalarında geniş yer ayırdı. Aliyev, Türk savunma sanayii ürünleriyle ilgili "Savaş döneminde bütün dünya Türk savunma sanayiinin kalitesini gördü. Türk savunma sistemlerini savaşta başarıyla kullandık. Şimdi yeni anlaşmalar imzalandı. Türkiye'de üretilen en modern silahların Azerbaycan'a getirilmesi için mutabakat sağlandı. Bu, bizim askeri gücümüzü büyük ölçüde pekiştirecek" bilgisini verdi. İki ülkenin askeri iş birliğinden ve Türk ordusunun yeteneğinden övgüyle bahseden Aliyev, "Azerbaycan'da Türk ordusunun küçük modelini oluşturacağız. Türk ordusu modeli bizim için en makbul modeldir" dedi. Aliyev, muhtemel tehditlere karşı Türkiye'nin Azerbaycan'a nasıl destek olacağı sorusuna ise "Karşılıklı askerî yardım konularını belirleyen anlaşmalarımız var. Azerbaycan'a tehdit olduğunda arkamızda Türkiye olacaktır" cevabını verdi.