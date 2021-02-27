Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Personele göre tüm gün merkezde sadece 80 kişi aşı oldu. Bu, beklenenin dörtte biri. Bu hızla giderse Delmenhorst’ta herkese sadece bir doz aşının yapılması bile yaklaşık üç sene sürecek. Başkent Berlin’de Tegel havaalanında kurulan aşı merkezinde de randevu verilen 3.800 kişiden sadece 400’ü gelerek aşı oldu. Köln ve Prenzlau gibi yerlerde de durum farklı değil. 84 milyon nüfuslu ülkede sadece 3,6 milyon kişiye Covid aşısı yapıldı (Nüfusun yüzde 4’ünün biraz fazlası). Almanya, her 100 vatandaştan birine yapılan aşıda İngiltere’nin ancak dörtte biri oranında başarı gösterebildi. Bu yüzden ülkenin en çok satılan gazetelerinden Bild, geçtiğimiz günlerde birinci sayfada manşetten “Sevgili Britanyalılar. Size imreniyoruz” başlığıyla çıktı. Avrupa Birliği’nde diğer aşı merkezlerinde de Almanya’dakine benzer durumlar yaşanıyor.