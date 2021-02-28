Bütün çatışma bölgelerine aşı erişiminin “engelsiz” ve “sürdürülebilir” şekilde sağlanması ve milyonlarca kişinin aşılanabilmesi için insani ateşkes talep edilen kararda gelişmiş devletlerden düşük, orta gelirli ve ihtiyaç duyan diğer ülkelere aşı bağışlaması da istendi. Karar ile, çatışma bölgelerinde yaşayan veya savaşlar yüzünden yerlerinden edilen 160 milyon kişiye aşı sağlanabileceği bildirildi.
Aşı için insani ateşkes kararı
28.02.2021 - 05:23 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 05:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dünya genelinde bütün çatışma bölgelerindeki 160 milyon kişiye koronavirüs aşısı sağlanabilmesi için “sürdürülebilir insani ateşkes” talep eden kararı kabul etti.
Etiketler : ateşkes,aşı,covid aşısı,
771021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/771021.aspx
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