Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün çatışma bölgelerine aşı erişiminin “engelsiz” ve “sürdürülebilir” şekilde sağlanması ve milyonlarca kişinin aşılanabilmesi için insani ateşkes talep edilen kararda gelişmiş devletlerden düşük, orta gelirli ve ihtiyaç duyan diğer ülkelere aşı bağışlaması da istendi. Karar ile, çatışma bölgelerinde yaşayan veya savaşlar yüzünden yerlerinden edilen 160 milyon kişiye aşı sağlanabileceği bildirildi.