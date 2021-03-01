Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’nın kuzeybatısında yer alan ve en kalabalık beşinci bölge olan Galiçya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir karar alındı. İki buçuk milyon kişinin yaşadığı özerk bölgede, Covid-19 aşısı olmayı reddeden kişilere 1.000 avro (yaklaşık 9 bin TL) ila 60 bin avro (yaklaşık 540 bin TL) ceza kesilecek. Bu müeyyidenin, halkın yüzde 20’sinin aşı olmak istemediği için alındığı belirtildi. Bazı kesimler, alınan bu kararın hem insan haklarına hem de Avrupa Birliği (AB) kriterlerine aykırı olduğunu savundu. Galiçya Milliyetçi Bloku tarafından getirilen yasa sonrası muhalefet partisi sağlık sözcüsü Julio Torrado da ”Karar tam bir saçmalık. Aşılarda problem yok. Süreç iyi gidiyor. Neden aşıyı zorlamak istiyorlar?” şeklinde eleştiride bulundu. Muhalefet kanadı, konuyu İspanya Yüksek Mahkemesine taşıyacaklarını belirtti. Bunun üzerine iktidar partisi ise şu açıklamayı yaptı: Yeni yasaya göre mantıklı bir sebep sunmadan aşıyı reddedene ceza kesilecektir. Otoyol kontrolünde olduğu gibi ehliyetinizi polise göstermezseniz, ceza alırsınız.