Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehir merkezi ve çevresinde cami, okul, pazaryerleri ve hastaneler bu saldırılarda özel hedefler haline getirildi. İdlib'de ayakta kalan tek bir hastanenin kalmadığı bombardıman günlerinde muhalif yönetim Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerinde desteği ile kırsalda bir yeraltı hastanesi inşa etti. Kefer Zeyta bölgesindeki hastane uzun süre sağlık alanında hizmet verdi ve rejim-Rus-İran ittifakı korkunç bombardımanların ardından 2018'de bölgeye girdi. İdlibli aktivist Enes el Maravi, Rus güçlerin hastaneyi geçtiğimiz günlerde keşfettiğini ve ardından patlattığını duyurdu. Hastane 28 Şubat'ta yerle bir edildi.

Hastanenin yalnızca sivillere hizmet verdiğini vurgulayan Maravi, "Dağlar oyularak inşa edilen hastanenin böylesine büyük bir öfke ile yerle bir edilmesi Rusların bize karşı taşıdığı kini en iyi gösteren örnektir" diye konuştu.