Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya İçişleri Bakanlığının Sol Parti’nin soru önergesine verdiği cevaba göre, 2020’de sığınmacılara yönelik 1606 saldırı yapıldı ve sığınmacı yurtlarına 84, sığınmacılara yardım eden kuruluşlarla gönüllülere ise 67 saldırı gerçekleşti. Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Ulla Jelpke, sığınmacılara yönelik 1606 saldırı sayısının "Neonazilerin sığınmacılara her gün ortalama 4-5 saldırı yaptığı anlamına geldiğini" ifade ederek, Bakanlıkça açıklanan rakamların aşırı sağcı şiddetin Almanya’da ne kadar ürkütücü şekilde kökleşmiş olduğunu açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

Jelpke, sığınmacılara yönelik saldırıların bir kısmının geç kayda geçmesi nedeniyle sayıların artabileceğine işaret etti.