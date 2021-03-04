Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da yer alan 2 bin 552 metre yükseklikteki Pacaya Yanardağı faaliyete geçti. Sismoloji Volkanoloji, Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (INSIVUMEH) tarafından yapılan açıklamada, yanardağda patlama meydana geldiği, kül ve dumanın 25 kilometreye kadar yayıldığı bildirildi. Açıklamada, "Pacaya Yanardağı, güçlü patlamalarla birlikte çok yüksek faaliyet seviyesine sahip" denildi. Yanardağdaki faaliyetin, bölgedeki yerleşim biriminde risk oluşturduğu konusunda uyarı yapıldı.