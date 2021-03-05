Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazreti Danyal, Huneyin ile Üzeyir Peygamberlere ait kabirlerin olduğu söylenen kale, yıllardır süren ihmal ve bakımsızlık sebebiyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Böyle önemli bir yerin göz göre göre yok olmasının herkesi derinden üzdüğünü belirten araştırmacı ve yazar Aydın Kerkük “Irak'ta yıllardır yaşanan savaş, çatışma, terör olayları ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle bu tür ecdat miraslarına sahip çıkılmadı” dedi. Kerküklü tarihçi, araştırmacı ve yazar Necat Kevseroğlu da "En çok Osmanlı dönemine ait eserlerin yer aldığı Kerkük Kalesi'ni yıkılmaktan kurtarmak için Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan'a çağrıda bulunuyoruz. Bu ata yadigârının yok almasına izin verilmeyeceğine inanıyorum" dedi. İlde bir turizm şirketi sahibi Abdulkadir Şahin, kalenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi.