Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN



Suriye Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hammud El Bab- Tarhim ve Cerablus-Humran bölgelerini vuran füzelerden 4'nün balistik nitelik taşıdığını ve Akdeniz'de bulunan Rus gemilerinden fırlatıldığını söyledi. Sözcü Hammud, Esed'in Halep kırsalındaki Kuveyris askeri üssünden de Toschka tipi füzeler atıldığını belirtti.

Katliam füzesi patlamadı

El Bab kırsalı Tarhim bölgesinde yaşayan köylüler sabah olduğunda patlamayan İskender füzesi ile karşılaştı. Traktöre yüklenen balistik füze Askeri birimler tarafından bölgeden götürüldü. Kırsal alana düşen dev füze katliam girişiminin boyutlarını gözler önüne serdi.

250 kamyon yandı

Cerablus ve El Bab'ta petrol ihammaddesi taşıyan kamyonların toplandığı yer ve rafineri alanını hedef alan füze saldırısının yol açtığı tahribat ta ortaya çıktı.

Sivil Savunma biriminden yapılan açıklamada füze saldırılarında toplam 250 kamyonun yandığı rapor edildi.

Manidar tarih

İdlib'te devam eden çatışmalar 5 Mart 2020 tarihinde Türkiye ve Rusya'nın müşterek mutabakatı ile durmuştu. Fırat Kalkanı bölgesinde yaşanan gece saldırılarının anlaşmanın 1. yıldönümünde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa saldırı ile ilgili yayınladığı bildiride, "rejim ve müttefiklerinin yapılan anlaşmalara sadık kalmadığını bir kez daha tüm dünya gördü. Kurtarılan bölgeler geçilmez bir kale olarak varlığını sürdürecektir.

Kurtarılmış bölgeye katliam füzeleri atıldı