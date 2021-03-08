Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geziler düzenleyen ve intibalarıyla ilgili bloglar yazan Matt Karsten (40), eşi Anna (32) ve beraberindekilerle Antarktika’da Gerlache Boğazı’nda buzullar arasında seyahat ediyordu. Aniden Zodyak botlarına doğru katil balinaların geldiğini gördü. Paniğe kapılan ekip, balinaların bir pengueni takip ettiğini gördü. Balinalardan kaçan penguen, önce botlardan birine atladı ama başarısız oldu. Penguen ikinci denemesinde bota atlayarak balinaya av olmaktan kurtuldu. Matt Karsten, “Balinalar bir süre botu takip etti, ümidi kesince uzaklaştı. Penguen de tehlike geçince yeniden buzlu sulara atladı” dedi. Karsten, bu ilginç olayı kameraya alabildikleri için şanslı olduklarını söyledi.