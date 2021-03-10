Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan Adalet Bakanı Rustam Badasyan, Japonya’nın Kyoto şehrinde düzenlenen 14’üncü BM Suç Önleme ve Ceza Adaleti Kongresi’nde (UNODC), Türkiye ve Azerbaycan’ı insanlığa karşı suç işlemekle itham etti. 1990’ların başında Dağlık Karabağ’da yaşanan ilk savaşın sebeplerinin Ermenilere yönelik ayrımcılık ve temel insan haklarının inkârından kaynaklandığını iddia ederek Ermenistan’ın katliamlarını savunan Badasyan, uluslararası topluma destek çağrısında bulundu. Badasyan, Azerbaycan’ın zaferini “insanlığa karşı suçların işlendiği bir saldırı” olarak karalamaya çalışarak utanmadan Azerbaycan’ın sivillere karşı misket bombası kullandığını iddia etti. Badasyan’ın iddialarının aksine, sivillere karşı yasaklı olan bombaları kullanan tarafın aslında Ermenistan olduğu, Ermenistan’ın sistematik bir şekilde sivil yerleşim yerlerine Smerch füzeleri, roket ve misket bombalarıyla saldırı düzenlemesinin savaş suçu oluşturacağı konusunda kuvvetli deliller mevcut.