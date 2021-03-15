Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle kopma noktasına gelen Suudi Arabistan - Türkiye ilişkilerinde yeni bir süreç başladı. Karşılıklı normalleşme açıklamaları sonrası en dikkat çeken adım Türkiye’nin tüm dünyada büyük yankı uyandıran İHA ve SİHA'ları ile ilgili atıldı. Suud medyası, Riyad’ın Türkiye’den silahlı ve silahsız insansız hava araçları istediğini ve Katar’da iki ülke heyetleri arasında bu yönde bir görüşme gerçekleştirildiğini yazdı.

Suudi Arabistan merkezli Sasa Post haber sitesi, ABD’nin Suudi Arabistan’a verdiği silahların Libya, Yemen gibi üçüncü ülkelerde kullanılmasını yasakladığını ve bu durumun Riyad için ciddi sorun teşkil ettiğini kaydetti. Yemen savaşında yaşanan zorluklara dikkat çekilen haberde, Husilerin bu durumu etkin bir biçimde değerlendirdiği ve Suud şehirlerine saldırdığı yorumu yer aldı.

Gazetemize konuşan yetkili bir isim, geçtiğimiz günlerde Katar’da gerçekleşen toplantıların önemine dikkat çekerek görüşmelerde İran’ın yer almadığını ve bu mesajın bölge denklemi açısından önemli olduğunu belirti. Türk yetkili, Türk ve Suud heyetleri arasında bazı görüşmeler gerçekleştiğini ve önümüzdeki günlerde daha net adımların atılabileceğini aktardı. Orta Doğu’da farklı bir dönemin başlayacağını söyleyen yetkili, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır denkleminin Libya, Yemen, Filistin, Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika’da ciddi anlamda eksen değişikliğine yol açacağını vurguladı.

Suudi Arabistan merkezli bir kaynak da Türk SİHA/İHA’larının Taif Askerî Üssüne ulaştığı iddiasında bulundu. Suud kaynak "Suud ekiplerin eğitimi başladı. Bu kapsamda Yemen-Mareb bölgesinde deneme uçuşları ve bazı özel operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda da olağanüstü sonuçlar alındı. Suudi Arabistan yönetimi ve ülke kamuoyu bu adımı Muhammed bin Selman’ın bugüne kadar aldığı en doğru karar ve Yemen denklemini değiştirecek bir hamle olarak görüyor’’ ifadelerini kullandı.

İRAN’A KARŞI ÖNEMLİ KOZ

Riyad ve Ankara arasında yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan uzman yorumlarında, Türkiye’nin Mısır, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ile başlattığı diplomasi atağı ve yakınlaşmanın İran denklemi açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekildi. Yapılan analizlerde Körfez ülkeleri ve Mısır’la kurulan ilişkilerin Irak’ta Sincar, Kandil başta olmak üzere Suriye ile ilgili de İran’a karşı önemli bir koz olacağı değerlendirmesi yapıldı. Suriye Millî Ordu siyasi temsilcilerinden Mustafa Seceri de Yemen’de artan İran etkisine dikkat çekerek “Bu ittifak, İran ve İran’ın terör kolları ve bu faaliyetleri destekleyen ülkelerin kurduğu kirli masayı kendi üstlerine yıkacaktır. Suudi Arabistan’ın bu doğrultuda adımlar atmasının zamanı geldi. Yoksa hepimiz içinde bedel çok ağır olacak” dedi.