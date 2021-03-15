Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in başkenti Pekin ve ülkenin kuzeyinin geniş bir alanı son on yılın en kötü kum fırtınası vurdu. Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle bir çok kişi panik yaşadı.

Başkent Pekin’de gökdelenler bölgesindeki toz ve kumlar, görüş mesafesini düşürdü. Çinli meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu. Yerel medya, yetkililerin kentte sarı alarm verdiğini duyurdu.

Kum fırtınasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi. Kentin birçok yerinde görüş mesafesinin azalması sebebiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

Başkentteki iki havalimanında 400’den fazla uçuş kum fırtınası sebebiyle iptal edildi.

SARI ALARM NEDİR?

Hava durumunun tehlikeli olduğu durumlarda sarı alarm verilmektedir. Bu alarm kapsamında vatandaşlar, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olmalıdır. Batı çöllerinden gelen kum doğuya doğru uçarken, kuzey Japonya'ya kadar olan bölgeleri etkilediğinden, bu tür fırtınalar ülkede ilkbahar aylarında düzenli olarak meydana geliyor.

Ağaç yoğunluğunun olduğu yerler kum fırtınasından daha az etkilenirken, ağaçların az olduğu yerlerde kum fırtınası büyük etki gösterdi. Japonya Ulusal Meteoroloji Merkezi, kum ve tozun kuzeybatıdaki Sincan'dan kuzeydoğudaki Heilongjiang'a ve doğudaki liman kenti Tianjin'e kadar 12 il ve bölgeyi etkileyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, internet sitesinde yaptığı bir paylaşımda, "Bu, ülkemizin 10 yıldır gördüğü en yoğun kum fırtınası ve en geniş alanı kapsıyor" dedi.