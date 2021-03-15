Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanının talimatı üzerine, bir grup yerel medya kuruluşu ve STK liderleri işgalden kurtarılmış Ağdam bölgesini ziyaret etti. Ziyarete Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımçısı Hikmet Hacıyev de katılım sağladı. ,

Gazetecilere Ermenistan'ın Ağdam'da işlediği savaş suçlarının sonuçları hakkında bilgi verildi.

"İŞGAL ALTINDA KALMIŞTIR"

Ziyarete katılan Editor Medya Grub Başkanı Ferit Şahbazlı bildirmiş ki, Ağdam'ın her yerinde ermeni vandalizminin izlerine rastlanıyor: "Ermenistan, 30 yıldır işgal ettiği bu şehri ancak yok etmekle meşgul olmuş. Her tarafa askeri surlar inşa ederek saldırganlık politikalarını güçlendirmeye çalışmış. Gördüklerimizden belli oldu ki, bu yıllarda sadece Ağdam toprakları değil, aynı zamanda bu şehrin tarihi ve kültürel mirası da işgal altında kalmıştır".

MEZARLIKLARA ZİYARET

Şahbazlı, sefer sırasında Ağdam'daki İmarat mezarlığının ziyaret edildiğini kaydetti:

"Karabağ hanlıkının kurucusu Panahali hanın, farklı yıllarda hükümdarlık yapan diger hanların ve Hurşidbanu Natava'nın mezarları buradaydı. Ancak Ağdam'ın işgalinden sonra Panahali hanın sarayı ve mezarlığı Ermeniler tarafından tahrip edildi. Ermeni vandalları ayrıca İbrahimhalil Han'ın türbesini ve Karabağ'ın son hükümdarı Hurşidbanu Natava'nın mezar taşını tahrip ettiler. Bundan başka işgal altındaki topraklardaki camiler ve mezarlıklar gibi, Panahali Han'ın sarayı da Ermeniler tarafından hakarete uğradı. Ahır olarak kullanılan han'ın sarayında inekler ve domuzlar tutulurdu".

"DÜNYA KÜLTÜR MİRASINA YÖNELİK CİNAYET"

Medya grup başkanı camilerin, tarihi ve mimari eserlerin tahrip edilmesinin, çiftlik hayvanlar tutularak hakarete uğratılmasının ermeni vandalizminin açık bir örneği olduğunu ve bunun sadece Azerbaycan'a değil, dünya kültür mirasına karşı yönelen bir cinayet olduğunu söyledi:

"Uluslararası kamuoyunun bu barbarca bir tutumu şiddetle kınaması ve Ermenistana karşı tepki göstermesi gerekiyor".