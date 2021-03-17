Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Tunus başlayan ve tüm Arap dünyasında domino etkisi yapan Arap Baharı, Suriye’de tarihin en uzun soluklu savaşına sebep oldu. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’un I. ve II. Dünya Savaşı’nın toplamı kadar dediği savaş onuncu yılını doldurdu. Gazetemiz iç savaşın çıkış noktası olan Dera’da yaşanan olaylar ve ilk katliamın şahidine ulaştı. O zamanlar henüz 20 yaşında olduğunu söyleyen İbrahim Harir “Canlı şahidim” dediği olaylar dizesini şu sözlerle anlattı:

O zamanlar Dera da diğer Suriye vilayetleri gibi Esad rejiminin zulmü ve baskısı altında yaşıyordu ve Arap Baharı gelişmelerini heyecanla takip ediyordu. Ancak Suriye devriminin kıvılcımının Dera’dan çıkacağını beklemiyorduk. Ancak Dera’yı devrim öncesi aşamada özel kılan şey, Beşar Esad’ın teyzesinin oğlu Atıf Necip’in, Dera’nın güvenlik şube müdürü olmasıydı. Bu isim, aşiretler ve bölge halkı üzerinde yaptığı baskılar sebebiyle nefret edilen biriydi. İşte bu vasatta el-Erbain Okulu duvarına yazılan ‘Doktor sıra sende’ sloganı her şeyi değiştirdi. Bu yazı sebebiyle en büyüğü 14 yaşında olan 16 çocuk tutuklandı. Atıf Necip, bu çocukların tırnaklarının çekilmesi dâhil birçok işkenceyi bizzat yönetti.

ŞEHİT KANLARI YAĞMURLARA KARIŞTI

Tutuklanan çocuklara işkence yapılmasının rejime karşı olan öfkeyi iyice alevlendirdiğini söyleyen İbrahim Hariri “El-Hirak bölgesinde Hafız Esad’ın heykeli yıkıldı. Beşar’ın posterleri çiğnendi, yakıldı. Öfkeli kalabalıkların şehir merkezine başlattığı yürüyüş kanlı katliamların da başlangıcı oldu” dedi.

O günlerde şehit kanlarının mart yağmurlarına nasıl karıştığını gördüğünü ifade eden Hariri, “Sokaklar şehit bedenleri ile dolmuştu. Hazreti Ömer Camii katliamı bunların en önemlisiydi. Rejim, protestocu gruba ağır silahlarla saldırıyordu. Korkunç görüntüler vardı” dedi.

HER UÇAK SESİNDE ÜRPERİYORUZ

Bugün daha güvenli bir yerde olduğunu söyleyen İbrahim Hariri, “Ancak yaşadığımız travmanın etkisi hâlen sürüyor. Ben ve çocuklarım hâlâ uçak sesi duyduğumuzda gayriihtiyari ürperiyoruz” diye konuştu.

X-RAY CİHAZLARI ÖTÜYOR

Şu an on binlerce Suriyelinin vücutlarında şarapnel taşıdığını söyleyen Deralı İbrahim Hariri, “Rejim, PKK, ABD, İran ve Rusların attığı bombaların bizde bıraktığı hatıralar bunlar. Bu durum en fazla Suriye dışına çıkan Suriyelileri gittikleri havaalanlarında mağdur ediyor. Mecburi kontrollerde X-ray cihazları sürekli ötüyor. Bütün kıyafetlerimizi çıkarmamıza rağmen vücutlarımızda taşıdığımız metallerden kurtulamadığımız için güvenlik görevlileri ile ciddi sıkıntı yaşıyoruz” sözleriyle savaşın bakiyesi olan bir mağduriyete dikkat çekiyor.