Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel aşılama merkezlerinden bu ayın sonundan itibaren doldurulmamış rezervasyonları kapatmalarının istendiği mektupta "kısıtlamanın" nisan ayı boyunca sürmesinin beklendiği belirtildi. Bu açıklama sonrasında, 50 yaşın altındakiler aşı olmak için bir ay ertelemeyle mayıs ayını beklemek zorunda. Öte yandan bu gecikmenin, iddia edildiği gibi üretimle ilgili bir eksiklikten kaynaklanmadığı öne sürüldü. AstraZeneca sözcüsü de yaptığı açıklamada, “Yerel tedarik zincirimizde herhangi bir kesinti yaşanmıyor. Teslimat programımızda bir değişiklik yok” dedi. Hükumete yakın kaynaklar da aşıların yeniden test edileceğini ifade ettiler. Gecikmenin bundan kaynaklandığı düşünülüyor. Avrupa’nın çoğu ülkesi kanda pıhtılaşma yaparak ölümlere sebep olduğu gerekçesiyle AstraZeneca aşılarının kullanımını yasaklamıştı.