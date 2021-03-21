Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulama önümüzdeki aydan itibaren bedava indirilebilecek. Kullanıcılar Excalibur’dan test kitleri alacak ve bunu akıllı telefona tuttuklarında sonuçlar ekrana yansıyacak. Telefondan Covid testlerinin negatif çıktığını gösterenler de açıldıklarında restoran, kafeterya ve spor salonlarına serbestçe girebilecek. Bunların sosyal mesafeye asgari seviyede riayet etmeleri yeterli olacak. Excalibur’da test kitlerini geliştiren ekibin başındaki Profesör Sir Chris Evans, bu uygulamanın pandemi sürecinde hayatın gidişatını değiştirecek bir adım olduğunu söyledi. İngiltere Milli Sağlık Hizmetleri (NHS) ve diğer resmi kurumlar da test kitlerini ve uygulamayı değerlendirmeye aldı.