Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca fare eyaletlerde kasabaları istila ederken evlerinde, tarlalarında ve su depolarında fareleri görenler büyük panik yaşıyor. Fare istilasına geçtiğimiz günlerdeki sel felaketinin yol açtığı sanılıyor. Çekirge sürüsü gibi yayılan fareler Tottenham, Walgett ve Gulargambone’de hastanelerde 3 kişiyi ısırdı. Bölgede salgın çıkmasından endişe ediliyor. Fareler çiftçilerin ekinlerine de büyük zarar verdi. Fare istilasıyla ilgili olarak sosyal medyada da çok sayıda görüntü yayımlandı. Bazıları, “Tam bir kâbus. Kendilerini bırakın görüntülerine bile bakamıyorum” yorumunda bulundu.