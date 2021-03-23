Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Filistinlileri Urme Tepesi'nden uzaklaştırmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistinliler ise İsrail askerlerine taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.

AA muhabirine konuşan Beyta Belediye Başkanı Fuad Meali ise onlarca Yahudi yerleşimcinin bugün Urme Tepesi'ne gelmeyi planladığını söyledi.

Yahudi yerleşimciler, Mart 2020'den bu yana kendileri için kutsal bir yer olduğunu iddia ettikleri Urme Tepesi'nin 9 bin metrekarelik alanına el koymaya çalışıyor.