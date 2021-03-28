Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere genelinde her sene birçok yapı ışıklarını kapatırken, bu sene ise dünya genelinde milyonlarca insanın ziyaret ettiği London Eye ve Parlemanto binası karanlığa büründü . İngiltere saatiyle akşam 08.30'da ışıklarını kapatan Parlamento binası ve London Eye geçen 1 saatin ardından ışıklarını tekrar yaktı. Geçen yıl gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde Parlemanto binasında kullanılan elektrikte yüzde 3.5 oranında azalma gerçekleşti.