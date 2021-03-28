İngiltere genelinde her sene birçok yapı ışıklarını kapatırken, bu sene ise dünya genelinde milyonlarca insanın ziyaret ettiği London Eye ve Parlemanto binası karanlığa büründü . İngiltere saatiyle akşam 08.30'da ışıklarını kapatan Parlamento binası ve London Eye geçen 1 saatin ardından ışıklarını tekrar yaktı. Geçen yıl gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde Parlemanto binasında kullanılan elektrikte yüzde 3.5 oranında azalma gerçekleşti.
Londra'nın simgeleri karanlıkta kaldı
28.03.2021 - 02:00 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 02:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
World wildlife Fund (WWF) tarafından 14 yıl önce başlatılan akım dünya çapında harcanan elektriğe dikkat çekmek ve enerji tasarrufunda bulunmak için 180 ülkede başlatıldı.
Etiketler : londra,buckingham sarayı,
777920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/777920.aspx
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