Bir mercana ait fosilin 251 ila 488 milyon yıllık olduğu sanılıyor. Siddak, daha sonraki günlerde de aramalar yaptı ve yumuşakçalarla deniz kabukluları gibi başka fosiller buldu. Çocuk kâşif, “Solucan arıyordum. Boynuz, diş ya da pençeye benzeyen bir şey buldum. Mercan parçasıymış. Fosil bulduğum için çok heyecanlıyım” dedi.
Bahçede solucan ararken fosil buldu
28.03.2021 - 13:09 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin West Midlands bölgesinde 6 yaşındaki Siddak Singh Jhamat, kendisine hediye edilen oyuncakla evinin bahçesinde solucan ararken bir fosil buldu.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiltere,
778041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/778041.aspx
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