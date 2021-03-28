Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir mercana ait fosilin 251 ila 488 milyon yıllık olduğu sanılıyor. Siddak, daha sonraki günlerde de aramalar yaptı ve yumuşakçalarla deniz kabukluları gibi başka fosiller buldu. Çocuk kâşif, “Solucan arıyordum. Boynuz, diş ya da pençeye benzeyen bir şey buldum. Mercan parçasıymış. Fosil bulduğum için çok heyecanlıyım” dedi.