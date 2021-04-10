Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Kagoşima açıklarındaki Tokara adalarında yerel saatle 07.07'de 20 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA, 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Kagoşima açıklarındaki Tokara adalarında yerel saatle 07.07'de 20 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA, 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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