Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Kagoşima açıklarındaki Tokara adalarında yerel saatle 07.07'de 20 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA, 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.