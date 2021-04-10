Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip, 73 senelik evliliği sırasında karısı Kraliçe Elizabeth’in yurt içi ve dışında tüm seyahatlerine iştirak etti. Diplomasiden pek anlamayan Philip’in hayatı gaflarla dolu.

İşte bu gaflardan bazıları:

-2003’te geleneksel kıyafetler içindeki Nijerya devlet başkanına: “Sanki yatağa girecek gibisiniz.”

-2002’de Avustralya’da Aborjin lider William Brin’e: “Hâlâ birbirinize mızrak fırlatıyor musunuz?”

-1998’de Papua Yeni Gine’ye yapılan resmi ziyarette ülkede doğa yürüyüşü yapan İngiliz öğrenciye: “Yenmemeyi başardın demek.”

-1994’te Cayman Adaları’nda: “Çoğunuz korsanlardan geldiniz değil mi?”

-“Rusya’ya çok gitmek istiyorum, bu alçaklar ailemin yarısını öldürmüş olsalar da…”

-1986’da Çin’de bir toplantıda: “Çinliler, dört ayaklı olan ama koltuk olmayan, iki kanatlı olup uçan ama uçak olmayan, yüzen ama denizaltı olmayan her şeyi yerler.”

-İngiltere’nin Luton şehrinde hastanede Filipinli hemşireye: “Filipinler'in yarısı boş herhalde. Hepiniz İngiltere hastanelerindesiniz.”

-1984’te Kenyalı bir kadına: “Siz kadınsınız değil mi?”

-Evlilik hakkında: “Bir erkek arabasının kapısını karısına açıyorsa ya arabası yenidir ya da yeni bir hanımla evlenmiştir.”

-2001’de Elton John'un Royal Variety Show'daki konseri sırasında: “Keşke mikrofonu kapatsaydı!”