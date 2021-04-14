Aşıların virüsü önlemede çok faydalı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Greg Hunt, “Ama aşılama ülkenin tam olarak açılmasının garantisi değil. Ülkenin tamamı aşılansa bile sınırları açamazsınız” dedi. Hunt, aşıların sağladığı korumanın ne kadar süreceği ve bulaşmayı önlemedeki etkinliklerinin ciddi soru işaretleri olarak kalmaya devam ettiğini ifade etti. Ülke, Avustralyalılar ve yine “Sıfır Covid” stratejisi uygulayan Yeni Zelanda vatandaşları dışında herkese kapalı. Hunt'ın açıklamaları, sınır kontrolleri ve sosyal mesafenin daha uzun süre devam edeceğini gösteriyor.
Avustralya’nın sınırları dünyaya yıllarca açılmayacak
14.04.2021 - 17:11 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemi konusunda “Sıfır Covid” stratejisi takip eden Avustralya’nın daha uzun süre sınırlarının kapalı kalacağı tahmin ediliyor
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Pandemi,
782673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/782673.aspx
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