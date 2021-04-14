Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşıların virüsü önlemede çok faydalı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Greg Hunt, “Ama aşılama ülkenin tam olarak açılmasının garantisi değil. Ülkenin tamamı aşılansa bile sınırları açamazsınız” dedi. Hunt, aşıların sağladığı korumanın ne kadar süreceği ve bulaşmayı önlemedeki etkinliklerinin ciddi soru işaretleri olarak kalmaya devam ettiğini ifade etti. Ülke, Avustralyalılar ve yine “Sıfır Covid” stratejisi uygulayan Yeni Zelanda vatandaşları dışında herkese kapalı. Hunt'ın açıklamaları, sınır kontrolleri ve sosyal mesafenin daha uzun süre devam edeceğini gösteriyor.