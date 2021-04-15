Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Brüksel'deki NATO karargâhında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklama yapan Stoltenberg, Rusya'nın yığınak yapmasından endişe duyduklarını, Kremlin’in bunu bir an önce durdurması, provokasyonların sonlandırması ve gerilimi düşürmesi gerektiğini söyledi. Hem Moskova’nın hem de Kiev’in sınır hattına asker göndermesiyle artan gerilim ayrıca NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen NATO Konseyi Toplantısı’nda da ele alındı. Videokonferans yoluyla düzenlenen toplantıya Blinken ile Austin de katıldı. Önceki gün de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ağırlamış ve NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısı yapılmıştı. Toplantı sonrası, müttefik ülkelerden Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine tam destek verildiği açıklanmıştı. Ardından da ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba’yla görüştükten sonra “Rusya’nın artan saldırganlığı karşısında ABD’nin sarsılmaz desteğini” iletmişti.