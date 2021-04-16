Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbass krizinde nefesler tutuldu. Rusya'nın bölgeye askeri yığınak yapması sonrası, Karadeniz’e iki savaş göndereceğini açıklayan ABD’nin, bu kararından vazgeçmesine rağmen bölgedeki tansiyon düşmüyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Askerî varlığını sınırla’ çağrısının üzerinde Rusya’dan oldukça ilginç bir adım geldi. Sınır bölgesindeki Rus tanklarına beyaz çizgiler çekildiği görüldü. 1968 yılında Çekoslovakya’nın (Çekya) Sovyetler Birliği tarafından işgal edildiği zaman kullanılan ‘savaş boyası’ metodu ile Moskova yönetimi, ABD’ye ve Ukrayna’ya ‘Savaşa hazırız’ mesajı vererek meydan okudu. Tanklara beyaz çizginin çekilmesiyle çatışma anında dost ve düşman birliklerinin daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor.

CIA: ENDİŞE VERİCİ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Senato’da düzenlenen oturumda ABD’ye yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya’nın Ukrayna sınırına askerî yığınak yapmasının endişe verici olduğunu ifade eden Burns, bu yığınağın Ukrayna’yı rahatsız etmek veya ABD’ye sinyal vermek üzere yapılmış olabileceğini söyledi. Burns “O yığınak sınırlı bir askerî müdahaleye zemin hazırlayacak boyuta ulaştı ve bu sadece ABD’nin değil aynı zamanda müttefiklerin ciddiye alması gereken bir durumdur” dedi.

BIDEN, MERKEL’LE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefonda görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada görüşmede transatlantik ilişkilere güçlü taahhüdünün altının çizdiği belirtilerek “İki lider, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve işgal altındaki Kırım'daki askerî yığınağı konusunda endişelerini dile getirdi ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini bir kere daha dile getirdi” bilgisi paylaşıldı.

ABD'DEN YENİ YAPTIRIMLAR

ABD yönetimi, Rusya’yı hedef alan bir dizi yaptırım açıkladı. Yaptırımlar arasında Rusya'nın devlet borçlarıyla ilgili belirli işlemlere ilişkin yeni yasakların yanı sıra, Rus İstihbarat Servisi'nin ABD'ye karşı kötü niyetli siber eylemler gerçekleştirme çabalarını destekleyen teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımlar yer aldı. Buna göre14 Haziran tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu veya Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen tahviller için ABD finans kuruluşlarının birincil piyasaya katılımı genel olarak yasaklanacak. Rusya İstihbarat Servisi'nin siber eylemlerini destekleyen 6 teknoloji şirketi de yaptırım listesine alındı. 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışan 16 yayın kuruluşu ve 16 kişiye de yaptırım uygulanacak. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım’ı yasa dışı ilhakı ve yerel nüfusa yönelik ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili 5 Rus yetkili ile 3 kuruluş da yaptırım listesine alındı.