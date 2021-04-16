Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide’in 1.300 kilometre kuzeyinde, çöl içindeki Fregon kasabası, suç olayları ve kanunsuzluğuyla Vahşi Batı’yı aratmıyor. 2016’da hemşire Gayle Woodford’ın (56) tecavüze uğrayıp öldürülmesiyle gündeme gelen kasabada polis yok, kanunlar da işlemiyor. Suçların cezasız kaldığı kasaba, ülkede en vahşi cinayetlerin ve en çok suç olaylarının işlendiği yer. Kasabadaki feci durumu bir raporla ortaya koyan sorgu yargıcı Anthony Schapel, kasabada tam kapsamlı bir polis gücü oluşturulması gerektiğini ifade etti. Raporda, “Eğer Fregon kasabasında şiddet olayı yaşanmadan geçen tek bir gün olursa çok iyi” ifadesi kullanıldı. Aborijin toplumunun yaşadığı bölgedeki kasabada 300 hane var. Acil durumlarda en yakın yerdeki polis biriminden olay yerine intikal ancak bir buçuk saatte mümkün oluyor.