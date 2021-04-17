Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN), Din İşleri Dairesi Değişiklik Kanunu’na yeni eklenen Din İşleri Komisyonunun ‘Kur’ân kursu’ düzenleme yetkisinin iptal edilmesi için KKTC Anayasa Mahkemesine dava açmıştı. Bu yetkiyi iptal eden Anayasa Mahkemesi ayrıca Kur’ân kurslarının anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesi ile kapatılmasına karar verdi.

Büyük tepki çeken kararı gazetemize değerlendiren Ersin Tatar, “Kapatılması ve yasaklanması söz konusu olamaz” dedi. Tatar, “Din İşleri Komisyonu ve Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı bakacak. Ayrıca gerekçeli karara da bakmak lazım. Müsaade etmeyiz. Biz Müslüman bir halkız. Kıbrıs Türk halkı böyle bir şeye maruz kalamaz. Biz, kendi çocuklarımıza ve gençlerimize dini eğitim verilmesini, bu konuda bilgili olmalarını isteriz. KKTC’de inanç, ibadet ve her türlü özgürlüğe saygı duyuyoruz. Herkes dilediği gibi kendi eğitimini alabilir. Bunu da devlet olarak destekleriz” diye konuştu.

Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bir açıklamaya yapacağını söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Çünkü ‘Kapatıldı’ diye yapılan haber doğru değil. Mahkeme gerekçeli kararını açıklayacak. Önce ona bakmamız lazım. Yetkili Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığıdır. Bakanlık, süreci takip ediyor. Herhangi bir düzenleme yapmamız gerekirse de yapacağız” ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner de “Anayasamız hiç kimsenin bir inancın kitabını ve esaslarını öğrenme ve uygulama hürriyetinden mahrum bırakılamayacağını yazmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararı ile KKTC’de hafızlık eğitimi kurslarının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

ARTIK YENİ VİZYONLARI KONUŞMAK LAZIM

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanındadır. Ada’da çözüm için artık yeni fikirlerin yeni vizyonun görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi. Tatar da “Türkiye’nin garantörlüğü vazgeçilmezimizdir” diye konuştu.