İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’ya “siyasi nedenlerle” tutuklu bulunan Navalny’nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.
Navalny’nin sağlık durumunun kötüye gittiğine ilişkin haberlerden derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, bağımsız sağlıkçıların Navalny’nin sağlık durumunu incelemesine izin verilmesi istendi.
Rus muhalif Aleksey Navalny, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını duyurmuştu.
Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalny'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık hapis cezasına çevirmiş, Navalny cezaevine konulmuştu.