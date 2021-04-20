Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de muhalifler, Esad rejiminin gelecek ay düzenlemeyi planladığı "düzmece" başkanlık seçimini meşru görmediklerinden dolayı reddettiklerini açıkladı. Suriye Geçici Hükûmeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, seçimin hukuken ve siyasi olarak bir meşruiyetinin olamadığını söyledi. Seçimi “saçmalık” olarak gördüklerini belirten Mustafa, “Sonucu daha önceden bilinen sözde başkanlık seçimi, düzmece ve bir tiyatrodan ibarettir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Suriye halkı rejimden kurtularak acılarının son bulmasını istiyor. Rejim bölgesindeki halkımızdan bu seçime katılmamalarını istiyoruz” dedi.

Uluslararası toplumun Suriye meselesine yönelik ciddi bir tutum sergilememesinden dolayı Esad rejiminin böyle bir karara imza attığını dile getiren Mustafa, şöyle devam etti: Rejim, uluslararası toplumdan Suriye halkına karşı işlediği katliamlara karşın ciddi bir tepki görmeyince siyasi çözümü umursamayıp seçim tiyatrosunu düzenlemeye karar verdi. Suriye’de herhangi bir siyasî veya anayasal süreç, bütün halkın katılımıyla yapılmalı. Mülteci veya ülke içinde yerinden edilen tüm halkımız bu sürecin bir parçası olmalı.

BM GÖZETİMİNDE OLMALI

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hariri de rejimin seçim kararını kabul etmediklerini vurgulayıp “Meşru olmayan bu rejimin seçimlerinin bir hükmü yok” değerlendirmesinde bulundu. Hariri, “Halkımızdan bu seçimi boykot etmesini istiyoruz. Bizim için kabul edilebilir tek seçim, savaş suçlusu Beşar Esad’ın yer almadığı şeffaf ve Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılacak seçimdir” görüşünü paylaştı. Rejim, milyonlarca Suriyelinin ülkeyi terk ettiği ve yurt içinde yerinden edildiği bir ortamda kendi kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs’ta başkanlık seçimine gitme kararı almıştı.