Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basındaki habere göre, Ulusal Sivil Güvenlik Ajansı Sözcüsü Faustino Mingues, seller nedeniyle 8 bin kişinin evsiz kaldığını duyurdu. Mingues, başkent Luanda'da 14 kişinin seller nedeniyle yıkılan duvarların altında kalarak ya da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Yağışlar nedeniyle birçok köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve ağaçların devrildiği kaydedildi.