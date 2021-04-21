Yerel basındaki habere göre, Ulusal Sivil Güvenlik Ajansı Sözcüsü Faustino Mingues, seller nedeniyle 8 bin kişinin evsiz kaldığını duyurdu. Mingues, başkent Luanda'da 14 kişinin seller nedeniyle yıkılan duvarların altında kalarak ya da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Yağışlar nedeniyle birçok köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve ağaçların devrildiği kaydedildi.
Angola'da sel: 14 ölü
21.04.2021 - 17:46 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrika ülkesi Angola'da pazartesiden bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 14 kişinin öldüğü bildirildi.
Etiketler : sel,angola,ölü,
784612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/784612.aspx
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