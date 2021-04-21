Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 57 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 209 yeni vaka kaydedildiği, 4 bin 775 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilere göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 429'a, vaka sayısının 695 bin 390'a, iyileşenlerin sayısının ise 654 bin 493'e yükseldiği ifade edildi.

- Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 38 kişinin daha hayatını kaybettiği, 8 bin 696 yeni vaka tespit edildiği, 6 bin 382 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 15 bin 98'e, vaka sayısının 1 milyon 1854'e, sağlığına kavuşanların da 877 bin 309'a çıktığı kaydedildi.