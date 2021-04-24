Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, Batılı ülkeler ile haftalardır gerilimi artıran askerî tatbikatlar için Ukrayna sınırına yakın bölgelere sevk ettiği askerleri geri çekmeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun talimatı doğrultusunda ani denetimlere katılan Güney Askerî Bölge ve Hava Kuvvetleri birlikleri 23 Nisan'da daimî görev noktalarına dönmeye başladı" ifadeleri kullanıldı. Birliklerin şu anda tren istasyonlarına, hava üslerine hareket ettiği ve çıkarma gemilerine, demir yolu platformlarına ve askerî nakliye uçaklarına yükleme yapıldığı kaydedildi.

Önceki gün Kırım'daki geniş çaplı tatbikatı yerinden takip eden Şoygu, Güney ve Batı Askerî Bölgelerindeki ani denetimlerin hedefine ulaştığını belirterek askeri birliklere 1 Mayıs'a kadar kışlalarına dönme talimatı verdi.

ZELENSKİY: MEMNUNUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sınırdaki asker sayısının azalmasının gerilimin azalması anlamına geleceğini ifade ederek Rusya'nın kararını olumlu karşıladığını belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise, Rusya'nın tırmandırdığı gerginlik karşısındaki kararlı ve vakitli tepkileri için uluslararası partnerlerine minnettar olunduğunu ifade ederek bunun, Rusya'yı tatbikatlarını sona erdirmeye teşvik ettiğini söyledi.

ABD: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rus tarafının sınırdaki askerlerini geri çekmesine ilişkin haberleri ve sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı. Price, Ukraynalı mevkidaşları ile sürekli irtibat hâlinde olduklarını da sözlerine ekledi.