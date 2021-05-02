Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan Point Loma’da bulunan Cabrillo Ulusal Anıtı açıklarında sabah saatlerinde bir gemi alabora olmuştu. San Diego İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kazada çok sayıda kişinin yaralandığını aktarılmış, 24 kişinin sudan çıkarıldığını bildirmişti.

San Diego İtfaiye Departmanı Sözcüsü Jose Ysea yaptığı açıklamada, alabora olan gemide 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise tedavisine devam edildiğini belirtti.

Yetkililer, gemi ile Meksika’dan ABD’ye insan kaçakçılığı yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Kurtarma çalışmalarına 8 itfaiye aracı, 10 sağlık görevlisi ve 92 personel katılırken, Sahil Güvenlik de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.