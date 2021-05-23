Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçtiğimiz cuma günü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamaların ardından Harris, Jae-in ile el sıkıştı. Ardından da elini üzerine sildi. Bu görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kişi Harris'in bu davranışını "Utanç verici ve hakaret olarak yorumladı. Kullanıcılar Demokratlara atıfta bulunarak, Cumhuriyetçi birinin bu tarz bir hareket yapmasının “ırkçılık” olarak görüleceğini ifade etti. Bazı kişiler ise Harris'in aşırı titiz biri olduğunu, bu davranışı da koronavirüs sebebiyle gerçekleştirdiğini iddia etti. Kamala Harris ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.