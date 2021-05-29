Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’nın British Columbia eyaletinde yerli çocukları asimile etmek üzere faaliyet gösteren Kamloops Yerli Yatılı Okulu, gelen tepkiler üzerine 1978’de kapatılmıştı. Yer altına nüfuz eden radar yardımıyla Kamloops kasabası yakınlarındaki okulun bahçesinde 215 çocuğun ceset kalıntıları ortaya çıktı. Çocuklardan bazılarının üç yaşında olduğu açıklandı.

"CEVAPLARDAN ÇOK SORULARIMIZ VAR"

Yerli Tk’emlups te Secwépemc halkının şefi Rosanne Casimir, bulgulardan sonra yayımladığı açıklamada, ölümlerin sebepleri ve zamanının henüz bilinmediğini belirterek, “Şu an için cevaplardan daha çok sorularımız var” ifadesini kullandı. Tespit sonrası hatıra için Vancouver Sanat Galerisi’nin merdivenlerine, öldürülen 215 çocuğun ayakkabıları yerleştirildi.

TARİHİ BOYUNCA 150 BİN ÇOCUĞA ZULMETTİ

Ülkede altı sene süren ve 2015’te sonuçlanan soruşturmada, yerli çocukların ana dillerini konuşmaları veya kültürel pratikler yapmaları yasaklanarak ailelerinden zorla alınması “kültürel soykırım” olarak nitelendirilmişti. Raporda, 1840’larda Hristiyan kilisesi tarafından kurulan ve kapanıncaya kadar kilise tarafından işletilen okulda 150.000 kadar çocuğun fiziksel istismar, tecavüz, kötü beslenme ve benzeri zulümlere maruz kaldığı ifade edilmişti.

Rapora göre okulda tutulan toplam 4.100 çocuk hayatını kaybetti. Yeni ortaya çıkan 215 cesedin bu sayıya dahil olmadığı açıklandı. Kanada hükumeti 2008’de sistem sebebiyle özür diledi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ceset kalıntıları haberleri üzerine, Twitter’da yayımladığı mesajda, “Bu haberler kalbimi parçaladı. Bu, ülke tarihimizdeki karanlık ve utanç verici bir bölümün acı verici bir hatırlatıcısıdır” ifadesini kullandı.